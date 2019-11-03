شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بروفات المطرب رابح صقر وأصالة استعدادا لحفلات "موسم الرياض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري النجم السعودي رابح صقر ، بروفة غنائية على برنامج حفله، المقرر أن يقدمه ضمن فعاليات "موسم الرياض"، يوم الثلاثاء المقبل، على مسرح فنان العرب محمد عبده، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور كبير من الجمهور ومحبى صقر، فضلا عن حضور الجاليات العربية وبعض الشخصيات العامة .



رابح صقر



رابح صقر



رابح صقر

كما أجرت المطربة أصالة، بروفة غنائية على برنامج حفلها، والذي تقدمه ضمن حفلات موسم الرياض في ليلة تحمل اسم "سهم"، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفلة عددا من الأغاني الناجحة التي ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.



أصالة



أصالة

وكانت "أصالة" قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "جابوا سيرته" من الألبوم الجديد من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "مبقاش سر"من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد، وأغنية "يوم يومين"من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى توما وغيرها.