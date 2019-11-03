تراند اليوم : إنهيار محمد رمضان .. أغنية سلطان تفشل و تحقق 8 مليون مشاهدة – إدفع كويس

حقق كليب أغنية السلطان للفنان محمد رمضان 8 ملايين مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرح الأغنية بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وكان محمد رمضان قام بتصوير الأغنية في مراكش بالمغرب مع المخرج حسام الحسيني، الذي سبق وتعاون معه في كليب “الملك” و”انساي”.

وتقول كلمات الأغنية: “العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين … أصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي … في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يطاطي”.