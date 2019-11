تراند اليوم : عيد الهالوين واقنعه سينمائية عالمية ما بين تحقيق العداله وسفك الدماء

بقلم / أمجد زاهر

لجأت شخصيات سينمائية عالمية فى تجسيدهم لبعض الادوار الهامه والتى اشتهرت و بارزت وحفيرت فى اذهان وعقول متابعين افلامهم على مدار السنين،حيث ارتدوا اقنعه التنكر فى زى الهالوين،وذلك كحيلة لاخفاء سر او كذبه او هويه ،ومن اهم تلك الاقنعة التى ظهرت بتلك الافلام العالميه .

– قناع فانديتا

يعتبر “قناع فانديتا” من اشهر الاقنعه التى قدمت فى السينما العالميه وذلك من خلال فيلم “V For Vendetta” الذى تم انتاجه عام 2005،من بطولة ناتالي بورتمان، هوغو وفينغ، جون هيرت، ستيفن ريا.

لم تقصر اهميه هذا القناع على الجانب الفنى بل اكتسب من جهه اخر اكثر أهمية،بالنسبه للاحوال والقضاياالسياسية، بعدما تصدر المشهد في العديد من الفعاليات الاحتجاجية حول العالم، حيث اعتبر المتظاهرون قناع فانديتا رمزاً للثورة ضد الظلم والأنظمة الشمولية حتى أن بعض الحكومات قد حظرت تداول ذلك القناع الى يومنا هذا.

قد كتب سيناريو الفيلم الأختين ليلي ولانا واشوسكى،وتدور أحداثه حول مناضل يدعى “V” “هوغو وفينغ “،يشن العديد من الهجمات على النظام الشمولى الذى يحكم وطنه، وبإحدى الليالى يلتقى بالفتاة أيفي “ناتالى بورتمان“وينقذها من أيدي رجال الشرطة الفاسدون ومن ثم يتخذها حليفاً له في حرب ضد الحاكم وأعوانه،الفيلم من اخراج جيمس ماكتيغ.

– قناع زورو

تتلخص فكره قناع زورو في البساطة والواقعية، فهو مجرد شريط أسود يرتبط بقبعة،الهدف الوحيد هو إخفاء الهوية الحقيقية لمن يرتديهم، وشخصية زورو نفسها ،رمز للعدالة والحق .

ظهر قناع زورو الأصلي “أنتوني هوبكنز” الذي أصبح متقدمًا في السن ولا يقوى على القتال ومن ثم يبدأ في البحث عن الشخص المناسب ليحمل الراية خلفًا له، ويقع اختياره في النهاية على أليخاندرو “أنطونيو بانديرس”، في إشارة إلى أنّ زورو فكرة وليس شخصًا،وأينما تواجد الظلم تواجد ذلك البطل في كل وقت وبأي زمان.

وقدمت احداث هذه القصه للسينما في عام 1940 من خلال فيلم The Mark of Zorro، ثم أعيد تقديم الشخصية مرة أخرى في التسعينات من خلال فيلم The Mask of Zorro فى عام 1998، ثم فيلم The Legend of Zorro فى عام 2005.

-باتمان “قناع الوطواط”

يعتبر المخرج كريستوفر نولان هو من قدم شخصيه “باتمان” عبر مايسمى”ثلاثية فارس ظلام”، ففى فيلمه الاول Batman Begins ،اظهر شخصيه البطل الحقيقى”بروس واين”حين بدأ رحلته في مكافحة الجريمة كان يرتدي قناعاً قماشياً تقليدياً الهدف الوحيد منه إخفاء هويته الحقيقية، ومع تقدم الأحداث اتخذ الوطواط شعاراً له وقد طرح نولان السؤال ،الذي يراود الجمهور، على لسان ألفريد: لماذا الوطواط،وقد كانت إجابة بروس واين: الوطاويط تخيفنى وآن الأوان ليشاركنى الأعداء نفس الخوف.

Advertisements

وفى الجزء الثانى من السلسله التى تحمل اسم “The Dark Knight“اى فارس الظلام،اوضح “بروس واين”هدفه قد تحقق فعلياوأصبح مجرد ذكر اسم “باتمان” يثير الرعب في نفوس عصابات جوثام.

اما فى الجزء الثالث “The Dark Knight Rises“اى نهوض فارس الظلام ،جعل القناع رمزا مهما عن شخصيه بروس نفسها،وتم تأكيد ذلك فى مشهد النهايه الخاص بالفيلم،وبذلك فأن قناع “باتمان” الذي ظهر في ثلاثية فارس الظلام هو الأفضل والأعمق والأكثر تأثيراً مقارنة بأفلام سردت قصته بشكل وبصوره اخرى .

– “القناع”

فيلم سينمائي تم إصداره في 1994 من بطولة جيم كارى وكاميرون دياز وأعد له السيناريو مايك ويرب وأخرجه تشاك راسيل ،واسم”القناع” هنا لا يشير إلى أداة بل شخصية،وتم تناولها فى اعمال فنية أخرى مثل المسلسلات الكرتونية.

تدور أحداث فيلم “” The Maskحول قناع عتيق يقع بأيدي الشاب الفاشل في حياته ستانلي إبكيس “جيم كارى”ليكتشف أن القناع مسحور يمنح من يرتديه قوة خارقة مذهلة، وبينما يفكر ستانلي في كيفية استغلال القناع تصل أخباره إلى إحدى العصابات التي تبدأ في ملاحقته بهدف الاستيلاء عليه واستغلال قوته في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

– قناع “الجمجمه”

تميز قناع “دارث فيدر” باللون الاسود بشكل وتكوين يشبه الجمجمه ،والذى قدم من خلال السلسله الملحميه الشهيره فى عالم سينما الخيال العلمى ،التى تحمل عنوان” “Star Wars ،وكانت تلك الشخصيه بشريًا عاديًا يدعى أناكين سكاى،ثم اصبح انسان شبه الى ،ليكون رمزا للشر والظلام المطلق مسببا الزعر والرعب والكثير من المأسى فى كل احداث تلك الملحمه المعروفه عالميا.

–قناع “الهوكى”

يعتبر فيلم “ Friday the 13th“من اشهر الافلام الثلاثيه التى قدمت خلال فتره الثمانيات،لتكون انطلاقه للوهج الاول لشخصيه”جيسون فورهيز”ذلك السفاح الذى اشتهر بأرتدائه قناع او ماسك اقرب الى الهوكى .

لذلك يكون “ جيسون فورهيز”واحدً من أشهر السفاحين في تاريخ السينما،كما قدمت تلك الشخصية فى العديد من الأفلام وألعاب الفيديو وعدد من الحلقات التلفزيونية بعد نجاحها وانتشارا بالسينما العالميه .

كذلك اعيد صنع تلك الثلاثيه خلال فتره ماضيه ،ففى عام 2003 انطلق فيلم” فريدى مقابل جايسون“،وايضا فى عام 2009،كان عرض فيلم بعد اعاده صنعه بتوليفه جديده Friday the 13th