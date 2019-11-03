كيرولين سواريس... عارضة أزياء برازيلية ملفتة للنظر

كيرولين سواريس عارضة أزياء برازيلية، عمرها 24 سنة، تعمل مع وكالة IMG، لطالما حلمت بعرض الأزياء منذ صغرها، وقد كانت لديها دمية صغيرة كانت تقتطع من ملابسها القليلة لتصنع لها ملابس خاصّة بها، وكان ذلك يصدم أهلها، الذين كانت أحوالهم المادّية غير جيّدة. حلمها هذا تحقّق اليوم، حيث شاركت في عروض لدور مهمّة، مثل جيفنشي Givenchy وألكسندر ماكوين Alexander McQueen وسان لوران Saint Laurent، تماماً مثل عارضتها المفضّلة ابنة بلدها جيزيل بوندشين Gisele Bundchen. Advertisements إقرئي ايضاً: آشلي غراهام.... من العارضات الممتلئات المميزات جيزيل نورمان... عارضة أزياء ملفتة تشاي ماكسيموس... عارضة أزياء مميزة وملفتة

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