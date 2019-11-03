بورقة أمام البنك .. رسالة تهدد بتفجير مصرف في لبنان ” ستموتون جميعا “

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - كشفت وسائل إعلامية لبنانية يوم أمس السبت عن قيام السلطات اللبنانية بتطويق مبنى بنك ” MEAB ” في مدينة صور بجنوب لبنان بسبب خطر إرهابي .

حيث تم العثور أمام مبنى المصرف على رسالة مكتوبة بخط اليد تحمل تهديدا بتفجير البنك عن طريق عبوة موجودة داخله .

وتضمنت الرسالة : ” انفجار في البنك سينفجر في وقت لاحق على الكنترول من بعيد .. ستموتون جميعا ” .

ووصلت إلى المنطقة فرقة للمتفجرات بعد تطويق المصرف وعزل المنطقة وإبعاد المواطنين .. وبدأت القوى الأمنية التحريات لمعرفة الفاعلين وأخذ الإجراءات اللازمة .

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حتى تمكنت قوى الأمن الداخلي من التوصل إلى الفاعل وفقا لما أعلنه البيان الصادر عن البنك والذي جاء فيه : ” توضيحا لما حدث بتاريخ 2/11/2019 من وجود رسالة تهديد لفرع صور .. تحركت القوى الأمنية مشكورة واتخذت كافة الإجراءات اللازمة بناء لاشارة المدعي العام الإستئنافي في الجنوب .. وقد تم القاء القبض على الفاعل المدعو ” ط . م ” والذي تبين انه يعاني من اضطرابات نفسية مدعيا انه يريد إيصال رسالة لشخص ما ولم يجد غير هذه الطريقة لإرسالها .. علما ان هذا الشخص والفاعل ليس لهما أي علاقة بالمصرف لا من قريب او بعيد .. لذا اقتضى التوضيح ” .