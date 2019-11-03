كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - علق الفنان المصري أحمد سعد على قضية الشيك بدون رصيد الذي تسبب في صدور حكم على طليقته الفنانة سمية الخشاب بالحبس ثلاث سنوات.
وقال أحمد سعد عبر حسابه انستغرام:”برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانه سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية”.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد عن الحكم بحبس طليقته سمية الخشاب: “خطأ اجرائي حدث دون علمي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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