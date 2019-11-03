طلبات ” التحول الجنسي ” تضرب طهران وارتفاع أعداد الراغبين بذلك

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - كشف ” مهدي صابري ” رئيس قسم الفحص النفسي في منظمة الطب الشرعي في طهران يوم أمس السبت عن إحصائيات دقيقة أوضحت تزايد الطلب على التحول الجنسي في العاصمة الإيرانية ” طهران ” والتي ارتفعت بنسبة 50 % .

ولم يعلن مهدي صابري عن الأسباب من وراء تلك الزيادة في أعداد الراغبين في التحول الجنسي .. إلا إنه أوضح بأن الجمهور أصبح لديه وعي زائد بوجود اضطرابات جنسية لديه .

وأشار صابري إلى أن أعمار أولئك الذين يريدون التحول الجنسي تتراوح ما بين 14 عاما إلى 53 عاما .. وأن الفتيات هم الأكثر أكثر طلبا لإجراء عمليات التحول الجنسي وإنهم قاموا بمراجعة الأطباء النفسيين بخصوص ذلك .