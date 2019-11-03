كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة وقعت بين عائلتين بأحد الأحياء السكنية في منطقة ” الغويرية ” بمحافظة الزرقاء الواقعة شرق العاصمة الأردنية عمان وتم إقحام النساء والفتيات فيها .
ويظهر في مقطع الفيديو تشابك واعتداء المتشاجرون على بعضهم البعض بالعصى والكراسي البلاستيكية والحجارة .
وقيام بضع فتيات بالصراخ والسباب على رجال من الطرف الآخر المشارك في المشاجرة .
وكشف مصدر أمني بأن السبب من وقوع المشاجرة جاء من وراء خلاف وقع بين العائلتين بدأ بين الاطفال ثم انتقل إلى الكبار .. وأسفرت المشاجرة عن وقوع بعض الإصابات الطفيفة بعدد من المشاركين بها .
كانت هذه تفاصيل خبر نساء وفتيات يشاركن في مشاجرة عنيفة ب ” العصى ” بين عائلتين في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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