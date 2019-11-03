سيف علي خان يقوم بدور الأم مع نجله تيمور بسبب انشغال كارينا كابور

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
توجهت كارينا كابور إلى دلهي لغرض وحيد هو “تسليم” ابنها الطفل تيمور خان لوالده النجم سيف على خان، وهي في طريقها إلى ملبورن لاستكمال منظومة التزاماتها في عدد من أعمالها الدولية القادمة.
هبط الثنائي (الام وابنها) في مطار دلهي، وفوجئ المتواجدون بوصولهما حيث لفتت أناقتهما معًا الانظار، واجتذبا أكبر قدر من الاهتمام، وقد لوحظ الضيق على تيمور على خان من المراسلين بينما تحاول كارينا كابور تهدئته.
عاد الزوجان إلى وضع العمل مع انتهاء احتفالات ديوالي، حيث اختتم سيف على خان مؤخرًا تصوير فيلمه القادم Tandav بينما اختتمت كارينا مؤخرًا فيلم Good News.
حاليا الممثلة لديها عدد قليل من التزامات العمل الدولي. كان الاختبار الأول الذي أجرته كارينا كابور لأمير خان في “لال سينغ تشادها” القادم، كما أن تقارير تقول إن كارينا لديها عدد من الأحداث الكبيرة التي تصطف في أستراليا، زوخالا تلك الفترة سيقوم سيف برعاية تيمور.
من ناحية أخر، حرص نجما بوليوود سيف كارينا على الاحتفال بعيد زواجهما السابع مؤخرا، وحضر الاحتفال كاريسما كابور شقيقة كارينا، وشقيقة سيف سهى على خان مع زوجها كونال كيمو، مع أفراد آخرين من العائلة والأصدقاء.
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