انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالقاهرة

الأحد 3 نوفمبر 2019

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم ، فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت شعار (شراكة متكاملة لمستقبل مستدام) والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة المصرية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ومشاركة كبار المسؤولين ومتخذي القرار المعنيين بملفات التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.



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ويبحث الأسبوع العربي على مدى اربعة ايام ، ثلاثة محاور رئيسة هي التكامل بين شركاء التنمية، والتحول إلى حياة أفضل، وأفاق جديدة لعالم متغير، كما يستعرض العلاقة بين التنمية المستدامة وكل من الإعلام والثقافة والتعليم والشباب، ودور شباب العلماء في تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية المبادرات الشبابية في التنمية المستدامة، وجهود الجهات الاقليمية والدولية في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

وتهدف فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى رفع درجة الوعي العام لدى المواطن العربي بأهمية التنمية، فضلًا عن تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والاجراءات والخطط نحو تحقيق الأهداف والغايات من التنمية المستدامة في المنطقة العربية مع بناء رؤية عربية محددة الأهداف والأدوار.