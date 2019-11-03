روزينا لاذقاني جميلة منذ الطفولة – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت النجمة السورية روزينا لاذقاني صورة لها في طفولتها وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعي روزينا الذين أكدوا على أنها كانت جميلة جدًا منذ طفولتها وهو الأمر الذي امتد معها للوقت الحالي.
من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني تستعد روزينا للمشاركة ببطولة الجزء الرابع من مسلسل ” الهيبة” للكاتب فؤاد حميرة والمخرج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصباح إخوان” حيث تتابع أداء شخصية منى شيخ الجبل التي أدتها في الأجزاء الثلاث السابقة من العمل.
وكانت روزينا قد اعتذرت منذ فترة عن المشاركة بالموسم الثاني من مسلسل “ما فيي” الذي بدأ تصويره مؤخرًا تحت إدارة المخرجة السورية رشا شربتجي وتأليف الكاتبة كلوديا مارشليان وبطولة كل من معتصم النهار وفاليري أبو شقرا.
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