هند صبري أفضل ممثلة في أيام قرطاج السينمائية

متابعة بتجـــــــــــرد: فازت النجمة التونسية هند صبري بجائزة “أفضل ممثلة” عن فيلم “نورا تحلم” لتعود من خلاله لمنصة تتويج المهرجان العربي الأقدم بعد ٢٥ عامًا منذ آخر تتويج لها عام ١٩٩٤ وكانت أصغر ممثلة تحصد الجائزة حيث لم تتجاوز الـ١٦ عامًا وقتها.

وعبرت هند صبري، في كلمتها عن شكرها لفريق عمل الفيلم وتحدثت عن مرور ربع قرن منذ فوزها بالجائزة نفسها وشكرت الراحل نجيب عياد والمخرجين الكبار مفيدة تلاتلي ونوري بوزيد.

وأضافت هند وسط التصفيق الحار، أنه وبرغم مرور ربع قرن على أولى جوائزها وعملها بالسينما، فالسينما التونسية في قضايا المرأة رهينة بقوانين تدفعها للأمام ومجتمع يحاول عرقلة ذلك أحيانا لكن وبكل تأكيد فالمرأة التونسية تريد أن تنطلق للأمام.

الفيلم تم عرضه ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للدورة الـ٥٣ من “أيام قرطاج السينمائية” ورفع شعار كامل العدد حيث حضره جميع أفراد أسرة العمل حتى التقنيين منهم والأطفال الصغار الذين ظهروا به وكل الممثلين سواء أصحاب الأدوار الرئيسية أو الثانوية وهو العرض الأول للفيلم في تونس.

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وحضر العرض أيضًا عدد كبير من الفنانين التونسيين والعرب والأفارقة المشاركين بأفلامهم في “أيام قرطاج السينمائية” بالإضافة لجمهور عريض حرص على شراء التذاكر وحجزها قبل موعد العرض بعدة أيام.

وكان الفيلم قد عرض دوليًا في عدة مهرجانات عالمية كبرى حصد فيها أربع جوائز اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وجائزة أفضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي.

الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق وبطولة النجمة هند صبري، والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف.