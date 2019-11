سيلينا جوميز ترد على الإنتقادات:”لم أقل أي شيء لمدة عامين.. ولكن”

متابعة بتجـــــــــــرد: علّقت النجمة العالمية سيلينا جوميز على الإنتقادات التي تعرّضت لها بعد طرح أغنيتها الجديدة Lose You To Love Me وتحدّثت من خلالها عن تفاصيل علاقتها العاطفية السابقة مع النجم الشاب جاستين بيبر.

وقالت سيلينا في تصريح جديد لها: “لم أقل أي شيء لمدة عامين. فقط جلست، راقبت كل شيء وبكيت. كان شعور فظيع. لكن الآن حان دوري ,لدي الحق بأن أشارك ما كنت أشعر به”.

يُذكر أنّ أغنية Lose You To Love Me تخطّت حاجز ال 100 مشاهدة عبر قناة سيلينا على “يويتيوب” حيث كشفت عن تأثير انفصالها عن جاستين بيبر وارتباطه بعد فترة قصيرة.

لمشاهدة فيديو أغنية Lose You To Love Me: