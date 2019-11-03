تيم حسن يكشف عن صورة “العميد” والعرض قريبًا

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل النجم السوري تيم حسن تصوير مشاهده في مسلسل “العميد” الذي يخوض من خلاله بطولة جديدة في مسيرته الفنية.

وكشف تيم حسن خلال الساعات الأخيرة الماضية عن البوستر الرسمي الأوّل للمسلسل، وعلّق عليه عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي كاتبًا: “قريبًا العميد”.

ويؤدي تيم حسن في المسلسل دور عميد في الجامعة، ووفق المعلومات، فإنّ القيّمين على العمل شددوا على عدم تسريب أي معلومة متعلقة بأحداثه الدرامية المتوقع أن تضمّ مفاجآت كثيرة ليس فقط على صعيد القصة وإنما أيضًا على صعيد الممثلين.

مسلسل “العميد” يشارك فيه إلى جانب تيم حسن الممثلون كميل سلامة وكاريس بشار ومن المقرر أن يعرض أولًا عبر “شاهد” وبعدها على شاشة “ام بي سي”.