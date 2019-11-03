ليدي غاغا تعود عن طريق الأرملة السوداء.. وهذه التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــرد: تؤدي النجمة العالمية ليدي غاغا دور “الأرملة السوداء” في فيلمها الجديد الذي سيُبصر النور قريبًا بعد النجاح الكبير الذي حقّقته في فيلم A star Is Born.

وشخصية الأرملة السوداء هي” باتريزيا ريجاني” زوجة وريث سلالة “غوتشي” للأزياء المتّهمة بقتله عام ١٩٩٥ حيث قبعت في السجون الإيطالية ١٨ عامًا وتم إطلاق سراحها عام 2016.

وسيقوم ريدلي سكوت بإخراج وإنتاج الفيلم، و سيتبع الفيلم قصة الكتاب The House of Gucci وهو قصة مثيرة عن القتل، الجنون، البهجة والجشع.

و”غوتشي” هي وكالة أزياء إيطالية تأسست في سنة 1921 على ايد غوتشي الذي استوحى عمله من أمتعة المسافرين التي كانت تلفته.