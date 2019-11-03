متابعة بتجــــــــــــرد: ما زالت أصداء تصريحات الممثل السوري “باسم ياخور”، حول “حرب الكلام” مع الفنانتين “سوزان نجم الدين” و”نسرين طافش” مستمرة ، إلا أن الفنان “ياخور” فضّل الحديث مع كاميرا “عرب وود” على قناة “روتانا”، عن عمله الدرامي “ببساطة” بعيدا عن هذه المناوشات.
وقال “ياخور” إن الجزء الثاني من “ببساطة”، يحمل قفزة على مستوى أفكار الكوميديا وضخامة الإنتاج، ويشمل 150 اسكتش.
وتابع: “تجربة الإنتاج بالنسبة لي، هدفها تقديم مشاريع بالشكل الذي نحبه”.
تجدر الإشارة إلى “ياخور” يشارك في إنتاج الجزء الثاني من مسلسل “ببساطة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعيدًا عن هذه المناوشات.. باسم ياخور يروي تفاصيل مسلسله الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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