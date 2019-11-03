"زيانة" العماني يحصد جائزة أفضل فيلم في مسابقة هندية

حصد فيلم "زيانة" للمخرج العماني الدكتور خالد الزدجالي على جائزة أفضل فيلم عن فئة "الدراما" في منافسات النافذة الدولية المفتوحة للأفلام السينمائية في الهند "كاليكوتا".

وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفيلم بعد الجائزة الذهبية كأفضل فيلم في مهرجان لبنان للإذاعة والتلفزيون.

وقال المخرج خالد الزدجالي، تعليقا على هذا الفوز لـ"العين الإخبارية": "الحمد لله أن تصل التجربة العمانية لمنصات التتويج، وهو أمر جيد خصوصا أننا لا نملك إنتاجا سينمائيا حقيقيا، فهذه هي التجربة السينمائية الثالثة لي والسادسة للسينما العمانية عموما".





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وعبر الزدجالي عن سعادته بالجائزتين وكذلك اختيار الفيلم في 11 مهرجانا دوليا وضمن البرامج الرئيسية، وهو ما اعتبره حصادا غير متوقع، خصوصا أن الفيلم يجمع بين الجانبين الجماهيري والفني معا.

واعتبر الزدجالي أن ما تم تحقيقه يعد إنجازا بالنسبة له شخصيا وكذلك بالنسبة لعمان التي لا تمتلك إنتاجا سينمائيا كافيا، متمنيا أن يكون هذا النجاح دافعا للجهات الممولة بعمان لكي تعيد النظر في دعمها للأفلام خلال الفترة المقبلة.

وفيلم" زيانة" هو الثالث للمخرج، وهو عمل مشترك مع الهند، تدور أحداثه بعد وقوع حادثة مروعة لامرأة شابة تدعى "زيانة" ويتم التشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونظراً لأنها لم تتمكن من تحقيق العدالة تلتزم الصمت وتتنازل عن حقها القانوني خوفاً من انتشار الفضيحة، ومن جهة أخرى تبدأ علاقتها في التدهور مع زوجها، فتقرر "زيانة" مواصلة دراستها العليا في مكان لا يعرفها فيه أحد، فتختار الهند، وتتوالى الأحداث.

وتعد "النافذة الدولية المفتوحة للأفلام السينمائية"، التي تقام كل 3 أشهر بالهند، مسابقة أفلام مستقلة لجميع المنظمات والوكالات والمخرجين والمنتجين المستقلين، بهدف إلهام وتحفيز العباقرة والفنيين الحقيقيين لنشر إبداعاتهم على الجماهير.



