تيم حسن ينشر الصورة الأولى لـ “العميد”

بعد التكتّم حول مسلسل “العميد” الذي بوشر تصويره منذ فترة وجيزة، بدأت بعض ملامح العمل تنكشف رويدًا رويدًا، كما بات ابطاله يكشفون عن اطلالاتهم في المسلسل من خلال مشاركة بعض الصور مع متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد ان نشر الممثل اللبناني بديع ابوشقرا صورة على حسابه عبر موقع انستغرام خلال تصوير احدى مشاهده، فاجأ الممثل السوري تيم حسن متابعيه بنشره صورة له، حيث كشف للمرة الاولى عن الاطلالة التي سيظهر بها في المسلسل.

تيم ظهر بصورة مغايرة تمامًا عما اعتاد عليه جمهوره في الاجزاء الثلاثة من مسلسل “الهيبة”، ورغم انه لم يكشف عن تفاصيل الشخصية التي يلعبها، الا انه من الواضح انه سيكون بدور جدّي، وذلك ظهر من خلال الصورة التي نشرها “عاقد الحاجبين”، حيث تميّز بالرصانة والجدية في آن.

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الصورة لاقت اعجابًا وتفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين تمنوا في البداية التفوق لتيم حسن بعمله الجديد، وان يلقى المسلسل نجاحاً كبيرًا كسائر الاعمال التي يشارك فيها، دون ان يخفىا بالمقابل “حشريتهم” لمعرفة قصة المسلسل التي مازالت غير مكشوفة حتى اليوم.

“العميد” مسلسل درامي قصير مؤلف من 15 حلقة، يشارك في بطولته نخبة من اهم نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا، ابرزهم تيم حسن، بديع ابوشقرا، كاريس بشار، مجدي مشموشي، انجو ريحان، فادي صبيح، رودني حداد، كميل سلامة، معن عبدالحق، دارينا الجندي، رنا شميس وغيرهم.

“العميد” من كتابة وإخراج باسم السلكا، وانتاج شركة kingset، سيعرض قريبا على “شاهد” وكذلك شاشة mbc.