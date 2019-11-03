نظلي الرواس: ابنتاي تهتمان بمظهري.. وأفعل ما يريحني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

اختارت النجمة السورية نظلي الرواس إطلالة متميزة بالتعاون مع عدد من خبراء تصميم الإطلالات في الشعر والمكياج والأزياء والإكسسوار، وارتدت من أزياء علاء سركيس فستانًا زاد من جمالها وأناقتها المعتادة في الحفل الذي ظهرت به، والذي أقامه خبير التجميل ميلاد حنون بدمشق، وجمع عددًا من خبراء التزيين والجمال وتصميم الإطلالات والفنانين في حفل فني كبير.

وكشفت نظلي الرواس في تصريح لموقع فوشيا أنها تعطي ثقتها في تصميم إطلالتها لمن تختاره، ومن ثم تترك له الحرية في التصميم، مضيفة أنها لابد أن تتدخل في بعض الجوانب لاختيار مايعجبها، كالاهتمام بألوان المكياج أو تسريحة الشعر ونقاشها مع المسؤولين عنها.

وقالت الرواس بأنها تحاول أن تدع أمر تصميم الإطلالة لخبراء التصميم والاهتمام بإطلالتها، لكن التدخل يأتي من منطلق الحوار والنقاش والتفاهم حتى يكون الطرفان راضين ومرتاحين.

من جانب آخر، قالت النجمة السورية بأن حضورها في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" ليس مؤكدًا، وهو مرتهن لمجموعة من الأمور بينما لم تعلن عن تحضيرات أخرى للموسم الدرامي المقبل.

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وأعربت الرواس عن سعادتها بعلاقتها مع ابنتيها، وطبيعة الحياة ضمن أسرتها وابنتيها اللتين تهتمان بها وبملابسها، وأزيائها مؤكدة أن حضورها كأمّ في حياتهما لم يتأثر أبدًا بسبب ظروف عملها أو سفرها.

وأضافت بأن ابنتيها تهتمان كذلك بإطلالتها، ومتواجدتان معها عبر التواصل والاتصال أثناء حضورها في فعاليات مختلفة. مؤكدة أن العلاقة التي تجمعها مع ابنتيها قائمة على الاحترام والحب والتقدير والحوار في كل تفاصيل الحياة، وهما أغلى مالديها في هذه الحياة، وأكثر من تسببان لها الفرحة.

يشار إلى أن الرواس ظهرت في الموسم الدرامي الفائت بمجموعة أعمال منها "باب الحارة10" و "الحرملك" وجاء دورها في الحرملك ـ إخراج تامر اسحق وإنتاج كلاكيت ميديا ـ مختلفًا ومغريًا وجديدًا على الفنانة السورية. حيث قدمت دور الشريرة والقاسية آمرة السجن والمسؤولة عن تعذيب السجينات التي لاتهتم لمظهرها، ولا لأناقتها، لكنها عندما تقع في الحب تُظهر الجانب الإنساني والعاطفي والأنثوي في داخلها.