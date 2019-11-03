الفنانة الأميركيّة رحيلا.. تفاعل معها السّعوديّون وهذه قصّتها الغريبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة الأميركية "رحيلا" تفاعلاً واسعًا بين جمهور الفنان السّعوديّ خالد عبد الرحمن، بعدما وثّقت في مقطع مصوّر مطالبتها الالتقاء بالأخير وحضور حفلته الغنائية.

وقالت رحيلا عبر مقطع فيديو: "أتيت خصيصًا إلى موسم الرياض متشوّقة لحضور حفلة الفنان خالد عبدالرحمن". وأضافت: "أنا من أشدّ المعجبين والمستمتعين بفنّه الرّاقي، حتى إنني أوصلت فنه إلى أميركا".

كما طلبت رحيلا من أحد معجبي الفنان خالد ويدعى "غريب الزمن" مساعدتها لحضور حفلته والالتقاء بفنانها الأوّل. وخلال مقطع الفيديو غنّت أغنية لخالد عبدالرحمن "يا غايب عني".

وقفز هاشتاق #امريكيه_حفل_خالد_عبدالرحمن" إلى الأكثر تداولاً على تويتر السّعوديّة، ونُشر الفيديو التي تحدّثت فيه الفنانة الأمريكية بين جمهور خالد، بينهم أحد المتابعين يُدعى العتيبي الطائف والذي كان نشطًا في الموضوع وقال:" أمريكية حضرت موسم الرياض علشان حفل خالد عبد الرحمن (مخاوي الليل) يستاهل أبو نايف جمهوره بكلّ أنحاء العالم".

وتُقام حفلة غنائية يوم السبت المقبل، 9 من الشّهر الجاري، يحييها الفنانون: خالد عبدالرحمن، وعبدالله الرويشد، وداليا مبارك، ضمن حفلات موسم الرياض، ومن المتوقّع أنْ تحضر رحيلا الحفل، خاصّة وأنّ هناك من بادر بمساعدتها.

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ولمعرفة أكثر عن الفنانة رحيلا؛ فهي أمريكية من أصول نمساوية، عشقت الفنّ الخليجي فغنّت لمحمد عبده وخالد عبد الرحمن، شاعرة تكتب القصيدة النبطية، وتقرأ لخالد الفيصل ومانع سعيد العتيبة، بدأت مؤخرًا تعلّم العزف على العود، وتتمنّى أنْ تقيم حفلاً غنائيًا في الخليج والسعودية تحديدًا، كما كشفت أنّها تجهّز ألبوما خليجيًا جديدًا.

عاشت نصف عمرها في سيناء، جنوب مصر، منذ أنْ كانت في التاسعة عشرة من عمرها، وتزوّجت بدويًا وأنجبت منه ابنًا سمته غازي.

وقالت رحيلا في لقاء إعلاميّ، إنها إنسانة بسيطة، وتضيف: "أحبّ الخالق ثمّ الخلائق، ضيفة في بلاد الله الواسعة وكلّنا ضيوف الله، واعتبر نفسي فنانة ومطربة، وأحبّ القصيد والفنّ الخليجيّ، والعشق لا يأتي بالاختيار".

وقدّمت شكرها إلى كثير من المطربين الذين تعلّمت أداء الأغنية الخليجية بفضل أصواتهم، وعلى رأسهم محمد عبده، وخالد عبد الرحمن، وراشد الماجد، والراحل طلال مداح، وعبادي الجوهر، وميحد حمد، وعبد المجيد عبدالله، وفارس مهدي، متمنّية في الوقت ذاته مشاركة معظمهم في غناء "دويتو" في يوم من الأيام أو بحضورهم، رغم حضورها حفل للفنان السعودي محمد عبده في القاهرة في احتفال عيد الأضحى المبارك، حيث التقت به وقامت بمصافحته وأبلغته أنّها مطربة أميركية جاءت لتنقل له تحياتها وتحيّات أسرتها في سيناء.