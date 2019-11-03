مكسيم خليل يردّ على شائعة علاقته برجل.. وسوسن ارشيد "مُرهقة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت في اليومين الماضيين شائعة غريبة ومثيرة للجدل عن الفنان السوريّ مكسيم خليل، إذْ تناقلت بعض الصفحات المعنيّة بأخبار المشاهير، أنّ الفنانة سوسن ارشيد زوجته قرّرت الانفصال عنه، بعد اكتشافها بأنّه على علاقة مشبوهة مع صديق شقيقها.

أثارتْ هذه الشّائعة حالة من الغضب والجدل بين جمهور الفنان والجمهور العربيّ بشكل عام، وبدأ بتناقلها بشكل كبير، من أجل معرفة حقيقة الأمر وحقيقة الانفصال.

وشكّلت الإشاعة صدمة كبيرة لروّاد التواصل الاجتماعيّ، خاصّة أنّ خليل متزوج من ارشيد منذ سنوات طويلة ولديه منها طفلان، وسبق له الزّواج من ابنة عمه الفنانة يارا خليل، وله منها ابن يُدعى هاني أصبح بعمر الشباب.

وتأتي هذه الشّائعة بعد قيام الفنانة السورية سوسن ارشيد بدعم شقيقها في إعلانه مثليّته الجنسية والوقوف له، واعتبار أنّ ما يقوم به حريّة شخصيّة.

لكن مكسين قرّر إنهاء الجدل إذْ وضع حدًا للتساؤلات المنهالة عليه وعلى زوجته، من خلال نشره صورة تجمعه بعائلته الصّغيرة، معلقًا عليها بكلمات حبّ وغزل، وبالرّغم من نشر خليل للصّورة إلا أنّ الأسئلة استمرّت عليه حول حقيقة الأمر، خاصّة أنّ ارشيد ظهرت بالصّورة وكأنّها متعبة، تُعاني من الإرهاق، فيما وصف البعض ابتسامتها بـ "الصفراء".

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يُشار إلى أنّ خليل كان قد أعلن في وقت سابق أنّه يتعرّض لحرب تشويه سمعة بسبب مواقفه السياسية، وذلك بعد انتشار أخبار وفيديوهات تؤكّد قيامه بوضع والدته في دار للعجزة وتخلّيه عنها بشكل كبير وهو ما نفاه الفنان السوريّ، مؤكدًا أنّ علاقته بوالدته جيّدة جدًا، وأنّ الهدف من هذه الأخبار هو مجرّد حملة ضدّه لتشويه سمعته.

وعلى الصّعيد الفنيّ يستعدّ الفنان السوريّ لتقديم مسلسل مكوّن من 12 حلقة تحت اسم "المنصة" وسيتمّ تصويره في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وكان الفنان السوريّ قد شارك في الموسم الرمضانيّ الماضي بمسلسل "صانع الأحلام".