ليدي جاجا تلعب دور " الأرملة السوداء " في فيلم عن عائلة Gucci

تلعب المطربة والممثلة العالمية ليدي جاجا، دور البطولة في فيلم Gucci الجديد، وتجسد فيه دور زوجه رجل الأعمال الإيطالي موريزيو جوتشي، حفيد رجل الأعمال الشهير جوتشيو جوتشي مؤسس ماركة خط الملابس الشهيرة Gucci.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج الفيلم ريدلى سكوت، ووتقوم "جاجا" بدور باتريزيا ريجانى، الزوجة السابقة لموريزيو جوتشي، التي تخلي عنها بعد زواج 12 عاماً، وتزوج سيدة شابه، وسرعان ما حاولت زوجته تدبير محاولة اغتياله الفاشلة في ايطاليا عام 1995، وحصلت على لقب الأرملة السوداء وصدر الحكم عليها بالسجن 18 عاماً وتم إطلاق سراحها عام 2016.

فيلم Gucci من تأليف روبرتو بينتيفنا، بالاستعانة من كتاب سارة جاى فوردن الذي صدر بعنوان "بيت جوتشي"، وسردت من خلاله قصة القتل المثيرة التي كاد يتعرض لها حفيد العائلة الأشهر في خطوط الموضة.

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