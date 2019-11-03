11 فيلمًا تتنافس على كعكة دور العرض في موسم رأس السنة منها "ديدو"

يبدو أن موسم ليلة رأس السنة ومنتصف العام الدراسى المقبل سيشهدان منافسة قوية في دور العرض السينمائى بين مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية المتنوعة بين الكوميديا والأكشن، حيث يشارك في هذا الموسم بعض من نجوم السينما «التقال» الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في دور العرض في الفترة الماضية.

ويشارك في الموسم حتى الوقت الحالى 11 فيلما سينمائيا من بينهم 5 أكشن و3 أفلام تحمل الطابع الكوميدى و3 أفلام مزيج بين اللايت والرومانسى.ونرصد في هذا التقرير 11 فيلما من المقرر عرضها بالسينمات في موسم رأس السنة ومنتصف العام الدراسى المقبل، وهم

العنكبوت

يشارك النجم أحمد السقا في موسم منتصف العام بفيلم «العنكبوت»، وهو العمل الذي يعود من خلالة لساحة السينما بعد غياب عامين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ملئ بالإثارة ومشاهد الأكشن، التي تعتمد على المطاردات.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، وهناك مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.

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لص بغداد

كما يشارك الفنان محمد إمام بفيلم "لص بغداد" وهو العمل الذي تم تأجيل طرحه، حيث كان من المفترض أن يعرض في عيد الأضحى الماضى.الفيلم من بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون مع محمد إمام في السينما.

الفلوس

وتواجد الفنان تامر حسنى بجانب هؤلاء النجوم بفيلم «الفلوس» وهو العمل الذي يشارك في بطولته كل من زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، وآخرون،.

شريط 6

تدور أحداث الفيلم حول طبيب نفسى يعالج 3 مدمنين، وذلك في إطار تشويقى اجتماعى، كما أن الفيلم يستعرض حياة الجيل الجديد من الشباب.ويشارك في بطولة العمل كل من خالد الصاوى، ومحمد الشرنوبي، تارا عماد، خالد أنور، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج "فيلم أوف إيجيبت"، وإخراج محمد سلامة.

ديدو

ويطرح المنتج أحمد السبكى فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمى في ليلة رأس السنة الجديدة في السينمات، ويشارك في بطولته كل من حمدي الميرغني وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ونور قدري، كما يشارك مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم هشام مجدي وشيكو، الفيلم من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

أشباح أوروبا

ويعرض فيلم «أشباح أوروبا» الذي يشهد عودة هيفاء وهبي للساحة السينمائية بعد غياب استمر أكثر من خمسة أعوام، في ليلة رأس السنة المقبل.فيلم "أشباح أوروبا" من بطولته هيفاء وهبي أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

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البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وينافس النجم كريم عبد العزيز في السباق بفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» وتشاركه البطولة الفنانة دينا الشربينى، ماجد الكدواني ومحمد ثروت، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

ويجسد كريم في العمل زوج دينا الشربينى، وتحدث بينهما عدة مشكلات بسبب روتين الحياة الزوجية، وذلك في إطار كوميدى اجتماعى.

العارف

ويشارك أحمد عز في المنافسة على شباك تذاكر احتفال ليلة رأس السنة الجديدة 2020، بفيلمه "العارف..عودة يونس"، والفيلم بطولة مصطفى خاطر وكارمن بصيبص ومحمود حميدة وأحمد فهمي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

صاحب المقام

ويعرض فيلم "صاحب المقام" خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة 2020، والفيلم من بطولة آسر ياسين، ويسرا، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، كما يشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله وهالة فاخر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

الصندوق الأسود

وتستعد الفنانة منى زكى لتصوير فيلمها الجديد «الصندوق الأسود»، خلال الشهر الجارى، ومن المحتمل أن يعرض أيضًا في إجازة منتصف العام المقبل.

ماكو

ويشارك فيلم «ماكو» الذي يضم عددا كبيرا من النجوم في سباق منتصف العام، اذ إن أبطاله دخلوا بلاتوهات التصوير منذ أيام قليلة.ويشارك في بطولة العمل، النجم التركي مراد يلدريم، والفنانة ناهد السباعي، ومنذر ريحانة، وسارة الشامي، وخالد أنور، ومحمد مهران، وقصي خولي، ومنة فضالي، وغيرهم ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي

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