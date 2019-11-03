علي جابر: الاضطراب الذي أحدثته الثورة زلزل أسس النظام السياسي









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تفاعل الاعلامي اللبناني علي جابر مع ثورة لبنان منذ يومها الأول من خلال حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن ابرز ما غرد عبر حسابه الخاص على تويتر تغريدته التي تحدث فيها عن أثر ثورة لبنان على الصعيد السياسي والإجتماعي، قال فيها:

وكان جابر قد ظهر في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج الحكاية ليحلل ما يحدث في الشارع وأسبابه.