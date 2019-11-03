وسام حنا: الثورة مستمرة ولن تقف









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: يعتبر الممثل اللبناني الشاب وسام حنا من أبرز الوجوه المعروفة التي شاركت في الثورة منذ يومها الأول وبقي فاعلاً على الأرض وضمن مجموعة فنانين لأجل التغيير، ورد حنا عبر حسابه على تويتر على مخاوف بعض الشباب الذين توجهوا اليه بالسؤال عن مصير الثورة اللبنانية.

فرد عليهم في تغريدة قال فيها: “ما لازم حدا يخاف . ثورة ١٧ تشرين ما رح توقف . بس لازم نتصرف بحكمة و ما تاخدنا نشوة النصر . كل خطوة لازم تكون مدروسة لنحقق مطالبنا و بنفس الوقت نحمي هالبلد لمنحبو كلنا”.

كما رفض في فيديو وجهه للمتظاهرين ما يتعرض له مراسلي المحطات الفضائية من تعديات من قبل البعض خلال تغطيتهم للأحداث في الشارع

وعن لغة التخوين التي تنتشر في الشارع اللبناني وعلى شاشات التلفزة غرد قائلاً: