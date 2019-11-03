شكرا لقرائتكم خبر عن اسما شريف منير تتصدر محركات البحث بعد بكائها مع عمرو أديب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت اسما ابنة الفنان شريف منير، محركات البحث على جوجل ومواقع السوشيال ميديا بعد بكائها مع الإعلامي عمرو أديب، وبكت أثناء الحلقة من الصدمة التى لم تتوقعها والهجوم الذى تعرضت له بعد وصفها للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.
وقالت اسما إنها لم تصدق ما يحدث معها، موضحة أنها طلبت من متابعيها أن ينصحوها بشيخ تتابع حديثه، بسبب أنها كانت تعانى من أزمة نفسية الفترة الماضية، وأحدهم رشح لها "الشعراوي".
وانهارت اسما اثناء مكالمتها مع عمرو أديب وتابعت: "أنا عايزة أموت نفسي عشان رديت، ومش هستخدم كلمة متطرف تاني لحد ما أموت"، موضحة "اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة.. أنا مش قادرة استوعب".
وأكدت اسما شريف منير أنها ضد التنمر، والعنف، والسخرية، وما حدث لم تكن تقصده، مضيفة باكية: "لو الشيخ الشعراوي عايش مكنش عمل كده، وكان سامحني.. أنا أسفة، ومكنتش قاصدة"، مضيفة: "والدي قالي انتي متسرعة وعفوية والدنيا مش ماشية كده".
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