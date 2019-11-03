بدء عمل لجان مشاهدة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الـ 22

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" عن بدء أعمال لجان اختيار أفلام الدورة الثانية والعشرون من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا، والمقرر إقامتها إبريل المقبل، حيث تشكلت ثلاث لجان لكل من الأفلام التسجيلية والروائية والرسوم. المتقدمة للمشاركة بالمهرجان.
ومن المقرر ان تتضمن دورة هذا العام اربعة مسابقات " مسابقة الافلام التسجيلية الطويلة ومسابقة الافلام التسجيلية القصيرة ومسابقة الافلام الروائية القصيرة ومسابقة افلام الرسوم المتحركة" .
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى ينظمة المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية.
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