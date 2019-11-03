شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تحتفل بـ عيد ميلاد محيى إسماعيل وتكشف سر الخيارة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المذيعة بوسى شلبى، بعيد ميلاد الفنان محيي اسماعيل مبكرًا، حيث ولد فى 8 نوفمبر، وذلك أثناء حوار أجرته معه فى منزله، ونشرت بوسى الفيديو الخاص بالاحتفال، الذى ظهر فيه محيي يقوم بغناء أغنية كوميدية عبر صفحتها على موقع تابدل الصور والفديوهات "انستجرام . .

وظهرمحيى إسماعيل خلال الفيديو كاشفاً عن سر وضع "خيارة" على تورتة عيد الميلاد، والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، قائلا " أنه من الممكن استبدال شمعة عيد الميلاد بـ خياره، لأن الشمعة مش قواعد".

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وعلقت بوسى شلبى على الفيديو قائلة " كل سنه وانت طيب الفنان العبقري محيي إسماعيل ودي سر الخياره في التورته # محي_ اسماعيل".

ويذكر أن الفنان محيى إسماعيل سيحتفل ولد في 8 نوفمبر من عام 1946، وكانت له العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الكثيرة، وبدأ في الظهور من جديد على الساحة الفنية منذ مشاركته كـ عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الدورة الـ 35، بـ مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.