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تكريم سمية الخشاب فى برشلونة بمناسبة الذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت إدارة المهرجان الدولي للقفطان المغربي بمدينة برشلونة الاسبانية، في دورته الأولى، النجمة المصرية سمية الخشاب في حفل الافتتاح أمس السبت، وذلك من الجالية المغربية بالمدينة بمناسبة الذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء، حيث وقع الاختيار على مصر لتكون ضيف شرف الدورة، وتم تكريم الفنانة المغربية فايزة يحياوي أيضاً.

تكريم سمية الخشاب فى اسبانيا
تكريم سمية الخشاب فى اسبانيا

 

سمية الخشاب تعلق على حكم حبسها

وتفاجأت سمية الخشاب أثناء تواجدها فى برشلونة بصدور حكماً غيابياً ضدها بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وأوضحت لـ"الخليج 365" أن محاميها سيتخذ إجراءات المعارضة على الحكم وأنها لن تترك حقها، طالما أن أحمد سعد لا يحترم كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من أفراد العائلة لإنهاء المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك.

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سمية الخشاب
سمية الخشاب

 

سمية الخشاب وأحمد سعد

بينما خرج أحمد سعد هو الآخر وأوضح ملابسات الحكم الذى صدر ضد سمية الخشاب قائلاً: برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات، أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية.

 

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