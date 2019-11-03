شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على برايان تارانتينا متوفيا داخل منزله دون إعلان سبب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى النجم العالمي برايان تارانتينا عن عمر يناهز الـ 60 عام، وهو الخبر الذي نشرته عدد كبير من المواقع العالمية، ومن أبرزها: "نيويورك دايلي نيوز" و" cnn" و "Londoner" و غيرهم.
فقد وجد برايان تارانتينا متوفيا أمس السبت في شقته الموجودة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، و لم يحدد حتي الآن سبب الوفاة .
وقالت الشرطة إن برايان تارانتينا (60 عاما) كان على أريكة، وكان يرتدي ملابسه كاملة ويفقد الوعي ولا يستجيب، عندما وصل الضباط الى منزله ، حسب موقع " nydailynews ".
يذكر أن برايان تارانتينا قدم عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها : " Fringe " و " Motherhood " و " Knight and Day " و " Madam Secretary " و " Zarra's Law ".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على برايان تارانتينا متوفيا داخل منزله دون إعلان سبب الوفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.