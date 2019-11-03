شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على برايان تارانتينا متوفيا داخل منزله دون إعلان سبب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى النجم العالمي برايان تارانتينا عن عمر يناهز الـ 60 عام، وهو الخبر الذي نشرته عدد كبير من المواقع العالمية، ومن أبرزها: "نيويورك دايلي نيوز" و" cnn" و "Londoner" و غيرهم.

فقد وجد برايان تارانتينا متوفيا أمس السبت في شقته الموجودة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، و لم يحدد حتي الآن سبب الوفاة .

وقالت الشرطة إن برايان تارانتينا (60 عاما) كان على أريكة، وكان يرتدي ملابسه كاملة ويفقد الوعي ولا يستجيب، عندما وصل الضباط الى منزله ، حسب موقع " nydailynews ".

يذكر أن برايان تارانتينا قدم عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها : " Fringe " و " Motherhood " و " Knight and Day " و " Madam Secretary " و " Zarra's Law ".