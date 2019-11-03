شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمة سمية الخشاب أكدت عودتها لمصر قريباً، بعد صدور حكم غيابى بحبسها ثلاث سنوات على خلفية شيك بدون رصيد لصالح طليقها الفنان أحمد سعد.

سمية الخشاب : "توقيفى بالمطار غير وارد"

سمية الخشاب قالت لليوم السابع، "مبخافش غير من اللى خالقنى غيابى، وتوقيفى فى المطار أمر غير وارد طبقا للقانون"، مشيرة إلى المحامى الخاص بها أكد أن الأمر بسيط طالما لا توجد سوء نية، خاصة أنها تتعامل دائما تتعامل بالشيكات ولم يسبق رفضها بأى بنك وأن سمعتها فى الوسط معروفة وتعاملاتها المادية تتسم بالالتزام.

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وأضافت سمية الخشاب أن محاميها سيتخذ إجراءات المعارضة على حكم وأنها لن تترك حقها، طالما أنه هو لا يحترم كلمته، فى إشارة إلى طليقها، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من أفراد العائلة لإنهاء المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك، مؤكدة ثقتها فى القضاء المصرى النزيه وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون.

أحمد سعد: فوجئت بصدور الحكم

من جهته أصدر الفنان أحمد سعد بيانا قال فيه إن الأمر جاء عن طريق الخطأ ولم يوضح كيف حدث الأمر، خاصة أن المحامى الخاص به لا يستطيع التصرف فى مثل هذه الأمور إلا بموجب توكيل، وأن الحكم جاء بعد اتفاقات وجلسات.

وجاء بيان سعد كالتالى: "رغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتى حدثت عن طريق خطأ إجرائى ودون علمى وأنا الآن خارج مصر أوضح فقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية إلا أننى تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن اى إساءة او ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للأسف دأب على ترويجها اعلام الفلس والإثارة فقد عاهدت الله على عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون".