شكرا لقرائتكم خبر عن sisters.. شاهد أحدث ظهور للثلاثى مى وميس ودانا حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الشقيقات الثلاثة مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان في صورة جديدة بمواقع السوشيال ميديا صباح اليوم تحت عنوان "sisters" حيث اعتاد الثلاثى وضع هذا العنوان تحت أي صور تجمعهن.



مى وميس ودانا حمدان

وتنتظر مى سليم ودانا حمدان عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" على قناة ON E يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر، والعمل يشارك فى بطولته اياد نصار، انجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، ادوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان فى الدراما مسلسل "نوف" الذي قدمته في الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وخاضت من خلال أولى بطولاتها المطلقة في الدراما الأردنية، كما صورت مؤخراً حلقة كضيفة شرف فى مسلسل "أيام العسل" مع المخرج أحمد نور المقرر عرضه على إحدى منصات الإنترنت فى الفترة المقبلة.

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