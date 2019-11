شكرا لقرائتكم خبر عن إيميلى بيت ريكاردز تعود للموسم الثامن والأخير من مسلسل Arrow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستعود إيميلى بيت ريكاردز إلى الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن والأخير لـ مسلسل "Arrow"، والتي ستعرض يوم 28 يناير من المقبل، وكشف الممثل" ستيفن أميل" نجم "Arrow" عن عودة بيت يوم الجمعة الماضى، حيث صرح "سيكون هناك الكثير من الأخبار التي تصدر عن آخر حلقة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأنا أفضل أن يكتشفها المتابعين من خلالنا، ولذلك أعلن عودة إيميلي مرة أخرى في أخر حلقات الموسم".

عرض من الموسم الثامن والأخير لـ "Arrow" النصف الأول، على أن تعرض باقى حلقات المسلسل بعد عرض مسلسل شبكة CW الأضخم "Crisis on Infinite Earth" الذي سيتم بثه في ديسمبر ويناير، حسبما نشر موقع " thewrap".

طرح مسلسل "Arrow" لأول مرة في عام 2012، وهو أول عروض الأبطال الخارقين في The CW، وانشق منه 5 مسلسلات أخرى وهم "The Flash" و "Legends of Tomorrow" و "Supergirl" و "Black Lightning" و "Batwoman".

وبحسب صحيفة EW، فإن دونيل الذى لعب دور الصديق المقرب لأوليفر تومى منذ الموسم الأول، سيعود للموسم الجديد فى المسلسل المرجح أن يكون الأخير من السلسلة الشهيرة، وأشارت بعض التقارير الأجنبية، إلى أن دونيل سيعود ضمن الأشرار فى الموسم القادم ليلعب دور صادم للجميع يخالف المعروف عنه.

المسلسل من تأليف الثلاثى مارك جوجنهيم، وجريج بيرلانتى، وأندرو كريسبرج، وشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، ستيفن أميل، كايتى كاسيدى، كولن دونيل، ديفيد رمزى، إميلى بت ريكاردز، ويلا هولاند، سوزانا تومسون، بول بلاكثورن، وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الأكشن والإثارة حول شخصية المليونير الشهيرة أوليفر كوين.