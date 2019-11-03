شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد عن حكم حبس سمية الخشاب: خطأ إجرائى وقع دون علمى وتمت التسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد سعد عن تطورات جديدة في قضية الشيك بدون رصيد الذي تسبب في صدور حكم على طلقته الفنانة سمية الخشاب بالحبس ثلاث سنوات، حيث كتبت سمية شيكا له بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

واكد أحمد سعد عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام":"برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانه سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية".

وأضاف سعد: "تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن اي إساءة او ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للأسف دأب علي ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله علي عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون".



احمد سعد وسمية الخشاب

وقضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، حملت رقم 17590 لسنة 2019، وشمل الحكم إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.

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