إيرادات السبت.. "Maleficent: Mistress of Evil" في الصدارة و"joker" الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق السبت 2 نوفمبر، إيراد قُدر بـ 309 آلاف و8 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 285 ألفًا و226 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Terminator: dark fate" بطولة Linda Hamilton ، محققًا 183 ألفًا و608 جنيهات، وحصل على المركز الرابع فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 111 ألفًا و819 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Countdown" بطولة Elizabeth Lail، وحقق 68 ألفًا و418 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم التحريك "The Addams family" ووصل إيراده 43 ألفًا و451 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم " Zombieland: Double Tap" محققًا 28 ألفًا و341 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 21 ألفًا و859 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 15 ألفًا و794 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Abominable"، محققًا 14 ألفًا و373 جنيهًا.