بالصور| لاميتا فرنجية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".

وظهرت "لاميتا" في الصور بملابس كاجوال، وارتدت "إيشارب" على رأسها، تعد الطعام، وعلقت :"الخيارات الغذائية الجيدة استثمار ًاجيدًا".

يذكر أن آخر أعمال لاميتا، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، ورندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.