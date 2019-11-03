من كواليس "اتنين في الصندوق".. حمدي الميرغني يوجه رسالة للشعب المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان حمدي الميرغني، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال تواجده في المغرب لتصوير مشاهده في مسلسل "أتنين في الصندوق".

وظهر "الميرغني"، برفقة الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، وعلق على الصورة، قائلًا: " شكرًا لاخواتنا وحبايبنا في المغرب علي حسن الاستقبال والضيافة، انتظرونا قريباً مسلسل أتنين في الصندوق".

مسلسل "اتنين في الصندوق" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة والمقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.