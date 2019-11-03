محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان حمدي الميرغني، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال تواجده في المغرب لتصوير مشاهده في مسلسل "أتنين في الصندوق".
وظهر "الميرغني"، برفقة الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، وعلق على الصورة، قائلًا: " شكرًا لاخواتنا وحبايبنا في المغرب علي حسن الاستقبال والضيافة، انتظرونا قريباً مسلسل أتنين في الصندوق".
مسلسل "اتنين في الصندوق" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة والمقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر من كواليس "اتنين في الصندوق".. حمدي الميرغني يوجه رسالة للشعب المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.