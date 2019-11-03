"هذه هي الحياة".. كاتي بيري تشارك جمهورها صورًا جديدة أمام الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري على مشاركة جمهورها ومحبيها صورًا جديدة من إجازتها التي قضتها في أحضان الحضارة المصرية، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".

وظهرت "بيري"، في الصور فوق الجمل أمام أهرامات الجيزة برفقة صديقها النجم البريطاني أورلاندو بلوم، وعلقت على الصور قائلة: "هذه هي الحياة، مصر أكتوبر 2019.

واحتفلت بيري، بعيد ميلادها الـ35 في أهرامات الجيزة، ضمن جولتها الترفيهية بعدد من الأماكن السياحية بمصر برفقة عدد من أصدقائها وأفراد أسرتها.

كاتي بيري تبلغ من العمر 35 عامًا، وأطلقت ألبومها الأول عام 2001 وحمل اسم "كاتي هدسون" التي نالت به شهرة كبيرة، وفازت بـ304 جائزة، بالإضافة إلى أنها مؤلفة وممثلة، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات، من أهمها the smurfs.