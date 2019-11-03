"نجمة الصبح" يفوز بجائزة من "قرطاج".. ومخرجه: الجمهور يمنح الفيلم شرعية البقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز فيلم نجمة الصبح للمخرج جود سعيد بالتانيت الذهبي لجائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بأيام قرطاج السينمائية، وحضر حفل ختام المهرجان صناع الفيلم المخرج جود سعيد، والنجوم أحمد الأحمد، حسين عباس، سارة وناديا صدقي.

وعن الجائزة قال المخرج جود سعيد، في بيان صحفي "نصنع السينما يرتد الضوء الذي يرسم الحياة على الشاشة بريقًا في عيون المشاهدين، نصنع السينما كي نكون ذاكرة تمر من جيلٍ إلى جيل، الجمهور من يمنح شرعية البقاء للفيلم أو ينزعها منه".

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وخلال فعاليات المهرجان حصل الفيلم على 3 عروض كاملة العدد بجانب ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور والنقاد.

ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار، ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. ‎حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟!

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي وناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما، ومن إخراج جود سعيد.