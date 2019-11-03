أول تعليق من أحمد سعد على حكم حبس سمية الخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان أحمد سعد على هجوم الفنانة سمية الخشاب عليه مؤخرًا، بسبب الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات بتهمة شيك بدون رصيد.

وأوضح أنه خارج مصر وما حدث مجرد خطأ إجرائي.

وكتب، عبر حسابه الخاص على إنستجرام: "برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي، وأنا الآن خارج مصر، أوضح وفقط للحق ومهما تكن الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية".

وتابع: "تفاجأت بالأخبار، من خلال الإعلام، وتم فورًا تصحيح المسار، متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة".

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وأضاف: "لكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

"وكانت أوضحت الخشاب في تصريحات سابقة لمصراوي": أحمد سعد لم يحترم اتفاقنا ولا اتفاق الرجالة اللي شهدت على كلامنا خلال الأيام الماضية، لأنه كان بالفعل يستحق الحصول على شيك بمليون جنيه خلال أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيل دفع الشيك لحين إنهاء إجراءات النفقة، وكان من المقرر أن يتم توقيع شيك جديد بعد هذا الاتفاق بالمبلغ الجديد، ولكني فوجئت اليوم أثناء وجودي بإسبانيا بحكم المحكمة بحبسي غيابيًا ثلاث سنوات".

وأضافت سمية: "سأتقدم بمعارضة على الحكم، الأحد، من خلال المحامي الخاص، وسألجأ للقضاء للحصول على جميع حقوقي مثل النفقة والمؤخر، حتى حقي في دمي اللي ساح والطحال اللي شلته بسببه.