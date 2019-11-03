بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف عن جدول عروض دورتها الـ12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت إدارة بانوراما الفيلم الأوروبي، عن مواعيد عروض الأفلام المقرر عرضها في الدورة الثانية عشرة، التي ستقام في الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر المُقبل، ويعرض من خلالها أكثر من 75 فيلماً.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ بانوراما الفيلم الأوروبي جدول عروض الأفلام، كما أوضحت الصفحة أن بعض الأفلام تختلف ترجمتها من دار عرض لآخر، ولذلك أكدت على مراجعة الجدول للتأكد من وجود الترجمة المرغوب فيها في دار العرض.

تهدف "بانوراما الفيلم الأوروبي" منح المشاهد المصري فرصة جديدة لمتابعة عدد من الأعمال السينمائية الأوروبية، ولقاء عدد من صناع تلك الأعمال، من خلال الأفلام التي يتم عرضها خلال البانوراما، وتقام عروض البانوراما في سينما زاوية بوسط القاهرة وسينما الزمالك إضافة إلى الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى.

يُذكر أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث سنوي أنشأته شركة أفلام مصر العالمية وتنظمه سينما زاوية، وستشمل هذه الدورة عرض أكثر من 75 فيلماً.