تراند اليوم : اللحظات الأخيرة في حياة ممثل مصري شهير.. رواية مؤثرة لإمام مسجد "رابعة"



خلال أيام قليلة، تحل ذكرى ميلاد الممثل المصري الراحل، حسين الشربيني، الذي كان معروفًا بتدنيه، على غير ما يشتهر عادة بين العاملين في الوسط الفني.

وروى الكاتب "خيري حسن" في العدد الأخير من مجلة "روزاليوسف"، تفاصيل آخر حوار دار بينه وبين الممثل الراحل، ورد فعل إمام مسجد "رابعة العدوية" بمدينة نصر – شرقي القاهرة – أثناء أداء صلاة الجنازة عليه.



بداية مرض الشربيني كانت عندما اختل توازنه عام 2002 فسقط على البلاط، وهو يتوضأ للصلاة في مسجد رابعة العدوية؛ مما أدي إلى كسر في مفصل القدم اليسرى.

واستمر في رحلة العلاج التي طالت عدة سنوات، جلس بسببها في بيته مع أسرته الصغيرة، متفرغًا للقراءة، والصلاة فقط، بعدما ابتعد عنه الفن، وابتعد هو عن الفن مجبرًا بسبب المرض.

يري الكاتب تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالشربيني بعد مرضه، قائلاً: "هو الآن يجلس أمامي بصعوبة. ويسند عكازه على حائط بجواره. صديقي الشاعر "أحمد الشوكي" مازال جالسًا صامتًا، مندهشًا، لا يتكلم، وينظر له فى بدهشةً وأعجاب شديدين".

أضاف: "ابتسم الشربينى وهو يقول: "تشربوا حاجة تانية غير الشاي يا ولاد" قلت متحمسًا: شاي آخر! رد ضاحكًا: أنت صعيدي بقي؟ قلت ونحن نضحك جميعًا: وصديقي هذا أيضًا. بعد دقائق قليلة مرت لم يتوقف فيها عن القفشات، والضحكات، والحكايات الخفيفة، تحدثنا في أمور كثيرة، في الحياة، والفن، والثقافة، والفلسفة والسياسة".



وتابع الكاتب: "يومها قلت له ما قاله لي(محروس أبوسالم) عن أنه كثيرًا ما وقعت معارك في النجع، بسبب استخدام بعضهم جملة (بيع يا لطفي).. لكل من باع - أو يبيع - أرضه! ضحك الرجل كثيرًا وهو يقول: القضية ليست في بيع الأرض، لكنها في بيع الأخلاق والضمائر؛ فالذي باع أرضه، باع أخلاقه قبل كل شئ. وكل شيء في الدنيا لا يستقيم؛ إلا بالأخلاق. الحب يحتاج أخلاق. والرزق يحتاج أخلاق. وأنا دائمًا أقول أن الأخلاق أجمل، وأفضل، وأعظم، من كل شئ فى الحياة. فإن صلحت أخلاقنا سنجد الفنان الجيد، والفن الجيد. ونجد المثقف المُصلح، والثقافة التى تصلح المجتمع. ونجد العامل المتقن والصناعات المتطورة. ونجد الموظف المجتهد والعمل المنتج من هنا تتقدم البلد وتزدهر".

واستطرد: "ثم أمسك كوب العصير البارد الذي أمامه وهو يقول: أما (لطفى أبو سالم) هذا الذي تتحدث عنه الآن ، لو كان عنده أخلاق، ما كان حرم ابنته من حبيبها، وما كان تكبر، وتجبر، على أهله وناسه، معتقداً أنه امتلك الأرض ومن عليها. لكن لأن الله عادل.. فقد انتهت حياته بما انتهت إليه!".

وتابع الكاتب: "ثم قال: وبمناسبة صديقك الذي يعمل بائع شاي في محطة السكة الحديد.. هل تعلم أن أول وظيفة عملت بها أنا كانت موظفاً في مصلحة السكة الحديد في محافظة أسيوط عام 1958، رغم أنني خريج آداب قسم اجتماع وفلسفة. قلت: وما علاقة الفلسفة بالسكة الحديد؟ قال وهو يضحك: أنا مثلك سألت وقتها نفس السؤال، وعندما لم أجد إجابة عنه، تركت العمل بعد 11 يومًا وعدت للقاهرة".

وأردف الكاتب: "قلت: بعدها التحقت بالعمل الصحفي، أليس كذلك؟ قاطعني وهو يهز رأسه بأسى واضح قائلاً: لم أستمر فيها سوى أيام وتركتها! بعدما اكتشفت أنها مهنة- رغم عظمة رسالتها- تتطلب أحيانا ضمائر خربة، ونفوسًا مريضة، وعيونًا تتلصص من أجل السلطة، التي تفسد الكثير من الصحفيين أحيانًا! فتركتها واتجهت للتمثيل، وفيه استطعت أن أقبل ما يرضيني، وأرفض ما يشقيني، ويكون على حساب قناعاتي الشخصية. بعد أكثر من ساعتين تحدثنا فيهما فى الفن، والثقافة، والفلسفة، والمرض، والحياة، والموت، وقفت أنا وصديقي بسعادة شديدة لنودعه، على وعد بلقاء آخر".

يروي الكاتب: "يومها تركته وهو يمسك في يده القرآن الكريم ليكمل القراءة التي اعتادها - حسب قوله - يوميًا منذ سنوات عديدة مرت. ودعت صديقي على ناصية الشارع وترجلت حتي وصلت إلى شارع الطيران فى طريقي إلى وسط العاصمة، وأنا أتذكر أعماله الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون منها أفلام (أنا اللي قتلت الوحش. وجري الوحوش. وضحك ولعب وجد وحب. والهلفوت. وضربة شمس)، حيث عمل فيما يقرب من 90 فيلمًا سينمائيًا، بخلاف المسرح والتليفزيون".

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وعلق: "كنت أتذكرها وأنا أفتش فى وجوه المارة حولى عن "حسن" آخر، قد يكون أحب (سعاد) فى يوما ما ومكان ما . وحرمهم من هذا الحب (لطفي) آخر فى النجع أو فى المدينة! مثلما حدث من (لطفي أبوالحاج) الذى تسبب بعجرفته، وعنجهيته ونظرته الطبقية واستبداده، في قتل الحب، وبيع الأرض فى أحد نجوع مدينة قنا جنوب مصر!".



بعد ذلك اللقاء بعامين، وفي يوم الجمعة الثاني من رمضان عام 2007، جلس الشربيني على مائدة الإفطار وبجواره زوجته وأمامه ابنتاه (نهى وسهى). تناول بضع تمرات، ثم أمسك بكوب الماء وارتشف ثلاث مرات. ثم استند إلى مقعد خلفه، فحاولت الزوجة أن تساعده، والابنة تسنده، لكنه رفض ذلك، وقاوم بهدوء، ثم تمتم بكلمات مسموعة بصعوبة، وأراح رأسه للخلف قليلاً، وبعد ثوانٍ سقطت رقبته إلى الخلف.. الآن مات حسين الشربيني!

يتذكر الكاتب لحظة صلاة الجنازة على الشربيني في مسجد رابعة العدوية، قائلاً: "الساعة الآن الرابعة من عصر اليوم الثاني من رمضان فى ذلك العام. وبعدما فرغ المصلين من صلاة العصر، تجمع المشيعون، يتقدمهم إمام المسجد، الذي وقف ينظم الصفوف، ويكرر عليهم طريقة صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين. بعد دقائق تقدم جثمان حسين الشربيني مسجى داخل النعش".

وقال: "وقبل أن يبدأ الإمام التكبيرة الأولى للصلاة.. التفت للمصلين وقال لهم: (أيها الأحبة من أمة محمد.. دعوني أقول لكم قبل الصلاة، أن أخوكم هذا الذي حضر قبل قليل، محمولاً على الأعناق، داخل هذا النعش، كان هنا، في هذا المكان، عصر يوم أمس، تحمله أقدامه، ويجلس يقرأ القرآن الكريم من بعد صلاة العصر وحتي قبل أذان المغرب بقليل، ودموعه تتساقط بشدة. وجسده يرتجف بعنف. واليوم - بعد مرور 24 ساعة - عاد لنفس المكان، لا ليقرأ القرأن، ولا لتتساقط دموعه، ولا ليرتجف جسده. لكنه جاء لنقرأ نحن القرآن الكريم، ونصلى صلاة الجنازة عليه. ونودعه إلى مثواه الأخير. ثم قال الإمام بعدما اتخذ وضع الصلاة: "استقيموا يرحمكم - ويرحمه - الله"!".

بداية أزمة مرض الشربيني كانت في عام 2002، عندما اختل توازنه فسقط على البلاط، وهو يتوضأ للصلاة فى مسجد رابعة العدوية؛ مما أدي إلى كسر فى مفصل القدم اليسرى. واستمر في رحلة العلاج التى طالت عدة سنوات، جلس بسببها في بيته مع أسرته الصغيرة، متفرغاً للقراءة، والصلاة فقط، بعدما ابتعد عنه الفن، وابتعد هو عن الفن مجبرا بسبب المرض.

في عام 2005، التقى الكاتب بحسين الشربيني في منزله، في جلسة لطيفة لم يتوقف فيها الفنان الراحل عن القفشات، والضحكات، والحكايات الخفيفة، وتحدثا في أمور كثيرة، في الحياة، والفن، والثقافة، والفلسفة والسياسة. وأخبره الكاتب يومها أنه كثيراً ما وقعت معارك في النجع، بسبب استخدام بعضهم جملة (بيع يا لطفي) التي وردت على لسانه في مسلسل "رحلة المليون، لكل من باع - أو يبيع - أرضه!

ضحك الشربيني كثيرًا وهو يقول: "القضية ليست في بيع الأرض، لكنها في بيع الأخلاق والضمائر؛ فالذي باع أرضه، باع أخلاقه قبل كل شئ. وكل شيء في الدنيا لا يستقيم؛ إلا بالأخلاق. الحب يحتاج أخلاق. والرزق يحتاج أخلاق. وأنا دائماً أقول أن الأخلاق أجمل، وأفضل، وأعظم، من كل شئ فى الحياة. فإن صلحت أخلاقنا سنجد الفنان الجيد، والفن الجيد. ونجد المثقف المُصلح، والثقافة التى تصلح المجتمع. ونجد العامل المتقن والصناعات المتطورة. ونجد الموظف المجتهد والعمل المنتج من هنا تتقدم البلد وتزدهر".







بعد عامين من ذلك اللقاء، وفي يوم الجمعة الثاني من رمضان عام 2007، جلس الفنان حسين الشربيني على مائدة الإفطار وبجواره زوجته وأمامه ابنتاه (نهى وسهى). تناول بضع تمرات، ثم أمسك بكوب الماء وارتشف ثلاث مرات. ثم استند إلى مقعد خلفه، فحاولت الزوجة أن تساعده، والابنة تسنده، لكنه رفض ذلك، وقاوم بهدوء، ثم تمتم بكلمات مسموعة بصعوبة، وأراح رأسه للخلف قليلاً، وبعد ثوانٍ سقطت رقبته إلى الخلف.. ومات.



في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم التالي لوفاته، وبعدما فرغ المصلين في مسجد رابعة العدوية من صلاة العصر، تجمع المشيعون، يتقدمهم إمام المسجد، الذي وقف ينظم الصفوف، ويكرر عليهم طريقة صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين. بعد دقائق تقدم جثمان حسين الشربيني مسجى داخل النعش.

وقبل أن يبدأ الإمام التكبيرة الأولى للصلاة، التفت للمصلين وقال لهم: (أيها الأحبة من أمة محمد.. دعوني أقول لكم قبل الصلاة، أن أخوكم هذا الذي حضر قبل قليل، محمولاً على الأعناق، داخل هذا النعش، كان هنا، في هذا المكان، عصر يوم أمس، تحمله أقدامه، ويجلس يقرأ القرآن الكريم من بعد صلاة العصر وحتي قبل أذان المغرب بقليل، ودموعه تتساقط بشدة. وجسده يرتجف بعنف. واليوم - بعد مرور 24 ساعة - عاد لنفس المكان، لا ليقرأ القرأن، ولا لتتساقط دموعه، ولا ليرتجف جسده. لكنه جاء لنقرأ نحن القرآن الكريم، ونصلى صلاة الجنازة عليه. ونودعه إلى مثواه الأخير. ثم قال الإمام بعدما اتخذ وضع الصلاة:"استقيموا يرحمكم - ويرحمه - الله"!