تراند اليوم : "إصدار شيك بدون رصيد".. حقيقة القبض على الفنان أحمد فلوكس...

تردد أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، تؤكد القبض على الفنان المصري أحمد فلوكس، بتهمة إصداره شيكات بدون رصيد، بينما قال آخرون بسبب تهربه من التجنيد.
فيما نفى الفنان كل هذه المزاعم عن اعتقاله، كما تردد خلال الايام الماضية.
وكشف الفنان أحمد فلوكس عن انزعاج والده فاروق فلوكس من شائعة القبض عليه بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد.
وقال فلوكس إن الشائعة لاقت تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تزييف مروجيها لشعار إحدى الصحف القومية في مصر لإكساب الخبر مصداقية، مضيفاً أنه تلقى اتصالاً من والده للاطمئنان عليه وبدا على صوته الانزعاج، بحسب قوله، إلا أنه أكد له أن ما أثير شائعة لا أساس لها من الصحة.