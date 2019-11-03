“أحلام” تفاجئ متسابق فلسطيني في “ذا فويس” بهدية غير متوقعة .. شاهد: ردة فعل الأخير

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، تكفلها بإنتاج أغنية على نفقتها الخاصة بعد انتهاء برنامج The Voice، للمتسابق الفلسطيني أمجد ديب، وذلك دعمًا لموهبته وصوته القوي.
وكان المتسابق، من ضمن فريق أحلام، ولكنه غادر البرنامج في الحلقة الثانية من المواجهة بعد مشاركته للمتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، في أداء أغنية “حبيبي جيت أنا”، للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، واستطاعت إيمان الانتقال إلى العروض المباشرة قبل أن يغادر أمجد البرنامج بعد عدم خطفه من قبل أحد أعضاء اللجنة. وأشادت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عضو لجنة التحكيم، بموقف الفنانة أحلام، ودعمها للمتسابق أمجد ديب، قائلة: “أحسنتِ أحلام”.
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