سمية الخشاب تُعلّق على حكم حبسها 3 سنوات.. وتتوعّد أحمد سعد!

علقّت النجمة المصرية سمية الخشاب، على الحكم الصادر ضدّها بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد لصالح طليقها الفنان المصري أحمد سعد، فقالت: “لن أترك حقي أبدًا تجاه هذا التشهير لأنني تنازلت كثيرًا”. وكشفت سمية الخشاب التي تتواجد في إسبانيا حاليًا لقضاء إجازة قصيرة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أنها ستقوم بالاستئناف على هذا الحكم، حيث كلّفت محاميها الخاص بمعارضة هذا الحكم، مؤكدةً أنها لن تترك حقها طالما أن أحمد سعد لم يحترم كلمته. وأكّدت “الخشاب”، في بيانها أن هناك جلسة جمعتهما برفقة عدد من الشخصيات الكبيرة في العائلة ومن معارفهما لوقف المشاكل بينهما إلا أنه لم يحترم ذلك، وخالف كل ما تمّ الاتفاق عليه.

وأشارت إلى أنها ستأخذ حقها بالقانون تجاه ما صدر من طليقها معربةً عن ثقتها في القضاء المصري النزيه، مشددةً على أنها كتبت بالفعل شيكًا بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح زوجها ولكن كان هذا مقابل تسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما. وبيّنت الفنانة المصرية أن أحمد سعد، اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها لعدم قدرته على دفعها، مشيرةً إلى أنه وبناء على هذا الاتفاق لن يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، إلا أن سفرها المفاجئ جعلها تطلب منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك بعدها لكنه استغل غيابها للحصول على حكم غيابي رغم الاتفاق بينها الأمر الذي تسبّب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي حصل طليقها على الحكم. وعاقبت محكمة مصرية اليوم السبت، الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح طليقها أحمد سعد، بناءً على بلاغ أقامه برقم 17590 لسنة 2019.

وتتواجد سمية الخشاب، حاليًا في إسبانيا لقضاء فترة إجازة قصيرة للاستجمام قبل العودة لممارسة نشاطها الفني، حيث تستعد لإصدار أغنية جديدة بعنوان “أنا عربية” والتي تُساند فيها المرأة العربية بشكل عام. وقالت الفنانة المصرية في تصريحات تلفزيونية إن هذه الأغنية لن تُجدّد خلافاتها مع طليقها الفنان المصري أحمد سعد، مردفةً: “كلام هذه الأغنية قوي وجاءت لي بالصدفة ولم أربطها بأحداث المرحلة التي عشتها في الفترة الماضية”. وأوضحت الخشاب: “ممكن البعض يعتبر الأغنية موجهة إليه ولكن ليس بيننا سوى كل خير علاقتنا ببعض طيبة وخلافاتنا انتهت هو بيتمنالي الخير وأنا أتمنى له التوفيق في حياته ومن الجيد أن يكون هناك حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معهم أو لم تستطع أن تُكمل حياتك معهم ويبقى الود والسلام”.

وكشفت سمية الخشاب حقيقة وجود وسطاء بينها وبين طليقها لعودتهما مجددًا رغم الخلافات والاتهامات المتبادلة بينهما، قائلةً: “أنا وأحمد علاقتنا كويسة ومفيش بيننا مشاكل ممكن يكلمني ويسألني على حاجة وممكن أسأله على حاجة”. ونفى أحمد سعد صحة كل ما ورد على لسان طليقته سمية الخشاب حول عودة الصداقة بينهما، واتصاله بها بشكل متكرّر لطلب المشورة منها في حياته الخاصة والفنية، واصفًا تصريحاتها بالكذب، واتهمها بالبحث عن الشهرة على حسابه، مطالبًا بعدم استغلال اسمه مجددًا. يُذكر أن أحمد سعد تزوّج من سمية الخشاب في 20 أكتوبر 2017، حيث احتفلا بزفافهما في فيلا “سمية” بالقاهرة، وسط جمع من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن، لكن تلك الزيجة لم تدم طويلاً حتى انتهت بخلافات وأزمات، وصلت إلى حد التشهير والفضح من قبل الطرفين على الهواء.