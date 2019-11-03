"غدًا.. عمرو دياب يطرح "أول يوم فى البعد

أعلن النجم عمرو دياب عن طرحه رسميًا أغنيته الجديدة "أول يوم في البعد"، غدًا الإثنين، التى يتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والملحن محمد محمدي.
يشار إلى أن عمرو دياب غنى جزءًا من أغنية "أول يوم في البعد"، أثناء إحيائه لحفله الأخير، الذي أقيم مساء الجمعة بالقاهرة، وحضره الآلاف منجمهوره.
جدير بالذكر أن أحدث حفلات عمرو دياب كانت الجمعة الماضية بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، وغنى العديد من الأغاني التي طالما أحبها الجمهور، مثل "الليلة"، "قدام مرايتها"، "يوم تلات"، وغيرها الكثير من الأغاني المميزة.
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