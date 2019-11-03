نشر الفنان السوري مكسيم خليلK صورة جديدة له مع زوجته وأبناءه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وظهرت زوجة مكسيم مستلقية على الأريكة بينما التقط مكسيم الصورة بطريقة السيلفي، وعلق عليها " هنا يعيش الحب..اصنافًا، هنا المالهو البنون، هنا العشق المجنون، هنا تجتمع ايجابيات الكون..لتختزل الأوطان في وطن واحد، وطن بسيط بلا غربة..تتمنى أن يعيشه الآخرون ( صباح الخير لأهل الخير )."
الجدير بالذكر إن أحدث ما قدمهالفنان مكسيم خليل كان بطولة مسلسل " صانع الأحلام " والذي عرض في موسم رمضان الماضي، ينتمى العمل إلي الخيال العلمي ويقدم مكسيم خليل دور فيزيائي يستطيع اكتشاف طريقة تجعله قادر على التأثير في أحلام الناس، المسلسل من بطولة أروي جودة، مي سليم ومن تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبد العزيز
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. مكسيم خليل يعبر عن حبه لأسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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