الليلة.. مروان خوري يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالأوبرا

يستعد المطرب مروان خوري، لإحياء حفل غنائي ضخم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، مساء اليوم، الأحد، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للدورة الثامنةوالعشرين بمهرجان الموسيقى العربية.
ومن المقرر أن يسبق الحفل فاصلين تحيي الأول منه المطربة مي فاروق، ويليهالفصل الثاني لعازف الجيتار وحيد ممدوح من الأردن.
ويذكر أن هذا الحفل يعتبر الثاني للمطرب مروان خوري هذا العام بالمهرجان، حيث أحيا مساء أمس حفله الأول على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.
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