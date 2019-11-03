الليلة.. مروان خوري يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالأوبرا

يستعد المطرب مروان خوري، لإحياء حفل غنائي ضخم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، مساء اليوم، الأحد، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للدورة الثامنة

والعشرين بمهرجان الموسيقى العربية.

ومن المقرر أن يسبق الحفل فاصلين تحيي الأول منه المطربة مي فاروق، ويليه

الفصل الثاني لعازف الجيتار وحيد ممدوح من الأردن.

ويذكر أن هذا الحفل يعتبر الثاني للمطرب مروان خوري هذا العام بالمهرجان، حيث أحيا مساء أمس حفله الأول على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.