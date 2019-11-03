بعد يفرفح قلبك.. أحلام تغازل محمد حماقي بهذه الكلمات

أثار تعبير "يفرفح قلبك" الذي أطلقته المطربة أحلام في حلقة الأمس من برنامج ذا فويس للتعبير عن إعجابها بصوت أحد المتنافسين، حالة من المرح خلال الحلقة وعلّق عليه باقي أعضاء لجنة التحكيم، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بلاستمر حتي بعد انتهاء الحلقة.
فكتب المطرب محمد حماقي عبر حسابه بموقع "تويتر"، مداعبًا أحلام: "ربنا يفرفح قلبك دائمًا يا أحلام"، لترد عليه الأخيرة قائلة: "ويفرفح قلبك يا جميل يا شيك يا ستايل".
يذكر أن آخر أغاني أحلام هي أغنية "توشح بالخضار" التي طرحتها عبر حسابها بموقع يوتيوب قبل شهر من الآن احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ89، من كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان، وتوزيع مشاري اليتيم.
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