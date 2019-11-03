شاهد.. أحمد سعد يكشف كواليس جديدة حول أزمته مع سمية الخشاب

علّق الفنان أحمد سعد، على الأزمة الجديدة التي أثيرت حديثًا مع الفنانة سمية الخشاب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأوضح سعد أن الأزمة أثيرت بسبب خطأ إجرائي وبدون علمه، كما أكد انتهاء الأزمة فالاتفاق على التسوية قد تم بالفعل لكن الإعلام هو من روج للأزمة.

قال أحمد سعد عبر حسابه "برغم كل

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ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتى حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر، أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورًا تصحيح المسار متعاليًا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تمامًا من الصحة ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب قد نشرت صورة جديدة لها في برشلونة وأوضحت أنها سوف ترد المبلغ المالي لأحمد سعد فور عودتها وذلك بسبب عدم وجود رصيد يكفي في حسابها البنكي.