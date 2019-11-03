شاهد.. أحمد سعد يكشف كواليس جديدة حول أزمته مع سمية الخشاب

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علّق الفنان أحمد سعد، على الأزمة الجديدة التي أثيرت حديثًا مع الفنانة سمية الخشاب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وأوضح سعد أن الأزمة أثيرت بسبب خطأ إجرائي وبدون علمه، كما أكد انتهاء الأزمة فالاتفاق على التسوية قد تم بالفعل لكن الإعلام هو من روج للأزمة.
قال أحمد سعد عبر حسابه "برغم كل
الجدير بالذكر أن سمية الخشاب قد نشرت صورة جديدة لها في برشلونة وأوضحت أنها سوف ترد المبلغ المالي لأحمد سعد فور عودتها وذلك بسبب عدم وجود رصيد يكفي في حسابها البنكي.
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